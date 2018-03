Novara, Di Carlo: "Vincere e ripartire. Mondonico vivrà in eterno"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Novara Domenico Di Carlo ha parlato in conferenza stampa della sfida contro il Cesena. Le prime parole però sono in ricordo del collega Emiliano Mondonico, ex anche del club piemontese: “Ci stanno lasciando tante persone importanti per il calcio, la storia di Mondonico si racconta da sola, era un allenatore capace di motivare le squadre come pochi altri. Tutto ciò che ha fatto vivrà in eterno nel lavoro di tanti allenatori. - continua poi Di Carlo concentrandosi sul campo – Domani sarà una gara da vincere, uno scontro diretto in cui i punti valgono doppio e in cui vogliamo riscattarci dopo una sconfitta immeritata. Siamo in crescita, giochiamo in casa nostra e abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti per offrire una prestazione di livello. Non voglio foga, ma lucidità e assieme ai tifosi daremo vita a una battaglia. Abbiamo bisogno di fare punti in casa per raggiungere il nostro obiettivo, abbiamo ritrovato il nostro pubblico e insieme dobbiamo essere bravi nel mettere in difficoltà gli avversari”.