Novara, Di Carlo: "Vittoria da sei punti, importante non aver subito gol"

Domenico Di Carlo ha così commentato la vittoria del suo Novara nello spareggio salvezza contro il Cesena: "Questa era una partita difficile dal punto di vista mentale, dovevamo approcciarla bene, spingendo ma senza rischiare troppo perché se prendi gol all'inizio ti puoi rovinare la gara. Abbiamo lottato, sofferto, vinto e alla fine meritato. Questo è uno scontro diretto che vale 6 punti, siamo contenti di averla portata a casa. Ora ci sono altre nove battaglie. La posta in palio era altissima, il Cesena in contropiede poteva fare molto male e nel primo tempo l'ha anche mostrato. Della partita di oggi voglio evidenziare due fatti importanti: non abbiamo preso gol che è una cosa fondamentale, l'altra è la rete di Maniero che ha dimostrato di essere dentro il progetto di squadra, ha dimostrato di essere un bomber, sono contento per lui e per la squadra tutta che meritava questa gioia. Facciamo un importante passo avanti in classifica, ci prendiamo tutto quel che è venuto e abbiamo tanta energia in più per il derby".

"Le due punte? Erano in previsione da praticamente quattro settimane... ci lavoriamo da tanto, vogliamo riempire di più l'area di rigore ma ogni gara è una storia a sé. Ronaldo? Ha giocato bene, ma è tutta la squadra che ha girato. Nemmeno Puscas senza supporto riesce a fare la differenza. Bisogna giocare con grinta,non essere leziosi. Ho chiesto questo ai ragazzi e sono stati bravissimi".