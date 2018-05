Novara-Entella, Il Secolo XIX: "Sfida decisiva tra due squadre deluse"

© foto di Marco Farinazzo/TuttoLegaPro.com

"La sfida decisiva tra due squadre deluse" è il titolo con il quale Il Secolo XIX ha scelto di presentare il match di domani fra Novara ed Entella dalla quale uscirà il nome della terza retrocessa in Serie C. "Per i biancocelesti di Volpe - si legge - è il momento di tirare fuori gli artigli: la vittoria al 'Piola' è d'obbligo. Entella e Novara sono state protagoniste di un campionato al di sotto delle aspettative: ora si gioca tutto".