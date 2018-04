Novara, esami ecografici per Orlandi e Ronaldo

Il Novara prosegue la preparazione in vista della trasferta di Empoli. L’allenamento ha avuto inizio alle 10,45 sul manto naturale del campo 4: dopo una fase iniziale dedicata al riscaldamento, la parte centrale dell’allenamento animata dall’utilizzo della palla. Agli ordini dello staff di Mister Di Carlo, Troest & co. si sono impegnati prima in un lavoro sul possesso palla ad alta intensità, poi in esercitazioni tecnico-tattiche su terreno ridotto. L’allenamento è durato 90 minuti circa.

Andrea Mantovani è rientrato svolgendo in gruppo l’intero allenamento; Moutir Chajia ha effettuato un allenamento differenziato sul campo. Andrea Orlandi e Pompeu Da Silva Ronaldo, ieri a riposo per affaticamento muscolare, si sono sottoposti a esami ecografici che hanno escluso lesioni rispettivamente al flessore e al polpaccio della coscia sinistra. Il rientro in gruppo dei 2 centrocampisti è previsto nei prossimi giorni. La squadra tornerà al lavoro alle 15,00 di domani: in programma un allenamento sul campo 6 di Novarello.