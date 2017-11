Novara, Mantovani, Casarini e Troest a parte in via precauzionale

Fonte: http://novaracalcio.com/

Si è appena conclusa la giornata dedicata al doppio allenamento: gli Azzurri hanno lavorato al ‘Piola’ in vista della trasferta di Terni, valevole per la 14^ giornata del campionato di Serie B ConTe.it. Dopo una fase iniziale dedicata al riscaldamento e al risveglio muscolare, Chiosa & co. si sono cimentati in un allenamento animato da lavoro atletico e da esercitazioni sul possesso palla a tutto campo. Nel pomeriggio, di nuovo tutti in campo dalle 14,15: l’allenamento, durato 90 minuti circa, ha visto gli Azzurri lavorare sulla tecnica e sulla forza.

Andrea Mantovani, Federico Casarini e Magnus Troest hanno lavorato a parte in via precauzionale: il loro rientro in gruppo è previsto nella giornata di domani. Simone Farelli, Gennaro Armeno e Riccardo Maniero, reduci da un virus influenzale, sono rimasti a riposo. La squadra tornerà al lavoro domani alle 14,15 a Novarello.