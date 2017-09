Novara, Morganti: "I giovani da soli non bastano, servono i big"

Fonte: Parmalive.com

© foto di Federico Gaetano

Paolo Morganti, direttore generale del Novara, commenta il mercato dei piemontesi a poche ore dalla sfida con il Parma tramite le colonne de Il Fedelissimo: "Meno prestiti e più contratti pluriennali? Ci siamo resi conto che i giovani da soli non bastano. E non mi riferisco tanto ad un discorso tecnico quanto all’esperienza che è necessario avere in un campionato di B molto lungo, con impegni ravvicinati e turni piazzati anche durante le festività natalizie. Inevitabilmente un periodo difficile capita a tutte le squadre ed i calciatori più maturi sanno come uscirne al più presto".