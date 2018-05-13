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Serie B

Novara, occhi puntati su Giudici del Monza

13.05.2018 00:43 di Alessandra Stefanelli   articolo letto 278 volte

Undici gol stagionali al primo anno nei professionisti. Il rendimento di Luca Giudici con la maglia del Monza non è passato inosservato e ha attirato diverse attenzioni anche in Serie B. In particolare sulle tracce dell’esterno offensivo classe 1992 c’è il Novara che vorrebbe portarlo in azzurro per la prossima stagione. Lo riporta Gazzamercato.it.
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