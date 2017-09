Novara, Orlandi rientra in gruppo. Domani esami per Dickmann

Fonte: http://novaracalcio.com/

Gli Azzurri proseguono la preparazione in vista della trasferta di Ascoli, gara valevole per la 3^ giornata del campionato di Serie B ConTe.it. Questo pomeriggio a partire dalle 15,00 tutti in campo per il secondo allenamento della settimana: lo staff tecnico ha diviso la squadra in due gruppi che si sono alternati tra palestra e campo. Il primo si è cimentato in un lavoro specifico sulla forza agli ordini del Prof. Sciuto; il secondo, sul manto naturale del 7, ha allenato gli sviluppi della fase offensiva su terreno ridotto, prima a una porta sola poi con entrambi i bersagli. L’allenamento è durato 90 minuti circa.

Andrea Orlandi è rientrato svolgendo l’intero allenamento con il resto del gruppo. Lorenzo Dickmann ha svolto un lavoro differenziato: nella giornata di domani l’esterno destro si sottoporrò a esami per la valutazione delle sue condizioni, al pari di Filippo Nardi, reduce da un lieve affaticamento agli adduttori. Nella giornata di domani la squadra svolgerà un allenamento pomeridiano con inizio alle 17.