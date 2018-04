Novara, Puscas: "Avrò sempre un po' di Benevento in me"

Fonte: MilanNews.it

George Puscas, ex attaccante del Benevento (oggi al Novara, ndr) ed autore di uno dei gol delle Streghe all'andata, ha parlato ai microfoni di Milan TV: "Avrò per sempre un po' di Benevento dentro di me. E' stato un anno bellissimo quello che ci ha portato in Serie A e il primo punto della storia contro il Milan è stata una grande emozione. E' difficilissimo giocare contro i rossoneri, per metterli in difficoltà devi dare il massimo. Il Benevento gioca bene a calcio".