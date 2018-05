Novara, ridotta di una giornata la squalifica di Macheda

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Prima Sezione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale, a seguito del ricorso presentato dalla Società Novara Calcio, in merito alla squalifica del calciatore Federico Macheda (squalifica per 4 giornate effettive di gara inflittagli seguito gara Cremonese-Novara del 01.05.2018 – Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 168 del 02.05.2018), ha parzialmente accolto il ricorso riducendo la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.