Novara, verso l'ultima di B: differenziato per Mantovani e Moscati

Il Novara prosegue la preparazione in vista della sfida all'Entella, gara valevole per la 42^ giornata del campionato di Serie B. Fischio d’inizio alle 15,00 sul campo 6 del Centro Sportivo “Novarello-Villaggio Azzurro”. Dopo una fase iniziale dedicata al risveglio muscolare, Troest & co. si sono impegnati in un circuito di forza agli ordini del Prof. Riela. Nella seconda parte dell’allenamento, il lavoro con la palla: Mister Di Carlo e il suo staff hanno diviso il gruppo in 4 disponendo partitelle ad alta intensità sull’intero rettangolo di gioco. L’allenamento è durato 90 minuti circa.

Andrea Mantovani, Marco Moscati e Petar Golubovic hanno svolto allenamenti differenziati: fisioterapia e lavoro a parte sul campo. La squadra tornerà al lavoro domani alle 17: previsto un allenamento a porte chiuse, al termine del quale avrà inizio a Novarello il ritiro in vista di Novara-Virtus Entella.