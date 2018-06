Novara, Viali: "Tappa importante per me. C'è entusiasmo e voglia di fare"

© foto di Uff. Stampa Cuneo

Il neo tecnico del Novara William Viali ha parlato ai canali ufficiali del club delle proprie ambizioni in vista della prossima stagione: “Le prime impressioni sono ottime, l'ambiente fantastico e le strutture del centro sportivo meravigliose, le conoscevo solo di fama e dal vivo mi hanno impressionato. Vengo a lavorare in una piazza straordinaria dove c'è entusiasmo e voglia di fare. - continua Viali – La mia sarà una squadra che lotterà ogni partita per cercare il risultato a prescindere dagli avversari. Mi aspetto di continuare a crescere nel mio percorso, questa sarà una tappa per me importante e quindi c'è grande voglia di fare un campionato importante”.