Novara, Zigoni e Lanini hanno deluso. Per loro a gennaio potrebbe esserci l'addio

Secondo quanto riportato da La Stampa in casa Novara ci sarebbero due big con le valigie in mano. Si tratta degli attaccanti Gianmarco Zigoni ed Eric Lanini che hanno finora deluso le attese (2 gol in 17 presenze il primo, un gol in 14 presenze il secondo) e sarebbero a rischio taglio da parte del club piemontese.