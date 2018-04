Novellino non è profeta in patria. Finisce l'avventura al suo Avellino

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Essere profeti in patria è sempre difficile e raramente vi si riesce. Da oggi né è consapevole anche Walter Novellino che dopo un anno e mezzo saluta la panchina dell'Avellino, la squadra della sua Irpinia, al termine di un periodo negativo che ha trascinato i biancoverdi verso la zona retrocessione della Serie B. Eppure tutto era iniziato nel migliore dei modi con la chiamata a fine novembre del 2016 da parte di Taccone per affidargli una squadra allora in crisi e portarla verso un porto sicuro. Missione riuscita e conferma conquistata con l'obiettivo di alzare l'asticella e provare a guadagnare i play off in questa stagione con una squadra costruita su misura, ma qualcosa non ha funzionato – al di là delle voci societarie che certamente non hanno agevolato il compito di Novellino – arrivando fino alle estreme conseguenze al termine di una serie di sei gare senza successi (3 pari e 3 sconfitte) che hanno convinto la proprietà a sollevare il tecnico per dare una scossa a una squadra apparsa nervosa e sfiduciata, senza più quella grinta e quel carattere che di certo non difettano a Novellino, ma che forse negli ultimi tempi non era più riuscito a trasmettere ai suoi.