Novellino saluta Avellino "Grazie ai tifosi. Dispiaciuto? Ovvio e normale"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Ringrazio i tifosi che mi hanno dato un aiuto importante in questi mesi. Dispiaciuto? Ovvio e normale è la mia squadra. Anzi la nostra perché altrimenti Taccone si arrabbia. In bocca al lupo a tutti", queste le brevissime dichiarazioni di Walter Novellino ex tecnico dell'Avellino ai microfoni di SkySport al momento della sua partenza dall'irpinia.