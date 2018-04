Nuova tappa per Pillon: il Pescara punta sull'esperienza

© foto di Matteo Papini/Image Sport

Dopo tre anni in Serie C alla guida di Pisa, Padova e Alessandria (sempre da subentrante) per Bepi Pillon si riaprono le porte della Serie B con la chiamata del Pescara scivolato prima sotto la gestione Zdenek Zeman e poi sotto quella Massimo Epifani a un passo dal baratro dopo essere partita quantomeno per conquistare i play off. Per l'esperto tecnico si tratta di una nuova tappa di una lunghissima carriera che negli ultimi anni è stata segnata da una serie quasi infinita di subentri facendo di Pillon uno specialista nel risollevare club in difficoltà. Lo scorso anno portò infatti un Alessandria in caduta libera a un passo dal conquistare quella Serie B gettata al vento, mentre quattro anni fa, nella sua ultima avventura in serie cadetta riuscì a risollevare il Carpi portandolo a un passo dai play off. Un obiettivo simile a quello che gli verrà richiesto dalla dirigenza abruzzese: salvare la categoria e magari ridare fiducia ed entusiasmo alla piazza.