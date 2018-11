Nuovi guai per il Palermo, Zamparini: "Tentano di sabotare la cessione"

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Nuova grana per il Palermo calcio sotto il profilo giudiziario. Come riporta Mediagol.it il giudice del Tribunale di Palermo Giuseppe Sidoti, che secondo la Procura della Repubblica di Caltanissetta avrebbe salvato il club di viale del Fante dal fallimento con una sentenza pilotata, è stato sospeso per un anno con l’accusa di concorso in corruzione, abuso d’ufficio e rivelazione di notizie riservate. Inoltre un’altra misura interdittiva dalla professione è stata notificata dalla Guardia di Finanza anche a Giovanni Giammarva, ex presidente del Palermo e commercialista, sospeso inoltre dall’Albo dei curatori fallimentari. L’accusa è quella di concorso in corruzione.

Ai microfoni dello stesso portale d'informazione ha preso la parola il presidente del club rosanero Maurizio Zamparini: “Un ultimo tentativo contro il futuro roseo del Palermo: far naufragare il cambio di proprietà. Tentativo di screditare una sentenza definitiva perché non appellata dalla Procura (non c’erano i presupposti giuridici) con una campagna mediatica orribile. Perché far male al Palermo per il quale ho costruito un futuro roseo con la nuova proprietà? Ho venduto a un euro proprio perché investiranno nel Palermo, confermandola una delle più sane società italiane. E non ho venduto a chi non dava garanzie per il futuro. E il futuro buono del Palermo è continuare quello che io ho portato dal mio arrivo e che i nuovi continueranno migliorandolo: questa sarà la mia immagine per sempre. Facendo riscuotere al Palermo i 23.000.000 del credito residuo verso Alyssa, al 30/6/19 il Palermo sarà la unica società con al passivo zero debiti e all’attivo tutto il patrimonio giocatori e impianti: speriamo in serie A”.