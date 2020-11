Nzita: "A Pescara per Oddo e per puntare alla Nazionale. Contro la SPAL vogliamo vincere"

Il giovane difensore del Pescara Mardochee Nzita ha spiegato come mai in estate ha scelto la piazza abruzzese: “Sono a Pescara perché il mister conosce le mie caratteristiche, volevo giocare in serie B e soprattutto, mi hanno detto che Pescara è una piazza importante per il calcio e per i giovani. - continua Nzita come riporta Pescarasport24.it - Poi per poter aspirare a giocare in Nazionale non potevo scendere in Serie C e il mio agente mi ha spiegato che Pescara è una bella città, così non ho avuto dubbi. Oltre a mister Oddo ho ritrovato anche Capone e sono contento. SPAL? È una partita importante e dobbiamo dare continuità alla prestazione contro il Cittadella. Ruolo? Per prendere i 3 punti giocherei anche portiere”.