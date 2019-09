Occhiuzzi: "Gli avversari devono sapere di affrontare un Cosenza tenace"

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Non ci sarà lo squalificato mister Braglia nella giornata di domani, e il Cosenza in panchina sarà quindi guidato dal vice Roberto Occhiuzzi. Che, in vista del match contro il Pescara, ha parlato alla stampa: “Nel calcio moderno bisogna avere un organico composto da elementi duttili. La parola d’ordine è lavorare su più concetti e più obiettivi perché ogni partita fa storia a sè. Spesso è quasi obbligatorio un cambio a partita in corso e avere giocatori che ti permettono di farlo per noi è molto importante. Noi operiamo sui nostri moduli in contrapposizione a quelli degli avversari. Abbiamo la fortuna di avere un allenatore che è bravo a leggere la situazione nell’arco della partita".

Andando poi alla rosa: "Legittimo è nella lista dei convocati. E’ normale che rispetto agli anni precedenti si cerca sempre di migliorare il livello. Va detto che i calciatori che hanno militato in rossoblù nel recente passato si sono distinti per le qualità umane e tecniche. I nuovi arrivati portano con sè un curriculum importante, ma quello che conta è che siano arrivati qui perché hanno fame e voglia di mettersi in mostra. Bisogna dargli il tempo di adattarsi ai nostri meccanismi. Stiamo accelerando questo processo di integrazione e i risultati finora sono soddisfacenti. Ci teniamo che gli avversari sappiano di affrontare un Cosenza tenace e pronto a tutto. E’ il messaggio che vogliamo lanciare fin dalle prime battute della gara".