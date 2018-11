Oddo: "Crotone attrezzato per la promozione. Qui per dare il massimo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il neo tecnico del Crotone Massimo Oddo si è presentato questa mattina alla nuova piazza spiegando quali sono i suoi obiettivi: “Porterò delle modifiche, non solo a livello mentale, perché la squadra deve sbagliare il meno possibile da qui in avanti, dobbiamo andare di corsa, ma i mezzi per raggiungere le prime ci sono tutti e noi faremo il meglio possibile. Responsabilità e pressione non mi preoccupano, anzi accendono il fuoco che ho dentro e stimolano a dare il massimo. Quando si subentra poi per forza di cose bisogna lavorare per fare il meglio, per cercare di far giocare bene la squadra al di là del modulo preferito. Io di base gioco con la difesa a quattro, conosco tutti i giocatori per averli visti da fuori, ma l’unico che ho allenato e so quello che mi può dare è Benalì. Il mio obiettivo è quello che dare una precisa identità alla squadra. - continua Oddo come riporta Il Crotonese - In vista del Carpi cercherò di ridare autostima e coraggio alla squadra, ho accettato questa sfida perché so perfettamente cosa fare. Il Crotone è una delle squadre maggiormente attrezzate per la promozione, ma servono due calciatori con alcune caratteristiche e la società lo sa, anche se ora non bisogna guardare al mercato visto che questi calciatori potrebbero essere già nella rosa. Devo scoprirlo”.