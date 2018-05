Oddo e i playoff di B: "Grosso un freddo. Inzaghi-Nesta, fattore campo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Questi playoff sembrano un Mondiale". Parola di Massimo Oddo, che a La Gazzetta dello Sport analizza i playoff di Serie B, da lui vinti nel 2016 col Pescara. E che coinvolgeranno, tra gli altri, suoi compagni nel Mondiale 2006 come Grosso, Inzaghi e Nesta: "Sono allenatori promettenti. Chi ha giocato ad alto livello ha vissuto spogliatoi importanti con tecnici straordinari. Grosso? Giocando in trasferta sono obbligati a vincere, giocare a Bari sarebbe stata un'altra cosa. Lui è un freddo, si emoziona poco, anche se arrivare al primo anno ai playoff vuol dire che ha dei valori importanti".

Scontro diretto Inzaghi-Nesta.

"Non c'è un favorito nei playoff, a parte il vantaggio di giocare in casa. Pippo ha anche il vantaggio di conoscere meglio la sua squadra, mentre Sandro non so quanto abbia potuto plasmare la sua, però ha dato di sicuro una scossa".