Oddo e l'esonero a Perugia: "Problemi con il ds? Sarei ipocrita a dire il contrario"

Massimo Oddo, tecnico esonerato nella prima parte di stagione dalla guida del Perugia, è tornato a parlare della fine della sua avventura in Umbria dai microfoni di Rete 8, sottolineando dei problemi con il ds Roberto Goretti: “Sarebbe ipocrita dire il contrario: laddove c’è una squadra che è sempre stata nei playoff, siamo arrivati agli ottavi di Coppa Italia, al giro di boa abbiamo girato a 3 punti dal record della gestione Santopadre, non può essere stato per un aspetto tecnico tattico. Se dici partiamo per vincere il campionato, poi è normale che le aspettative dei tifosi siano quelle. Abbiamo avuto tanti problemi, nonostante questo l’andamento era buono, il gioco stava migliorando e sono sicuro che saremmo arrivati ad un livello molto soddisfacente”.