Ogni allenatore al suo posto: parte la caccia alla favorita della Serie B

© foto di Matteo Papini/Image Sport

Manca qualche annuncio, tre per la precisione, ma di fatto ci siamo: con l'arrivo a Palermo di Bruno Tedino è completato il roster di allenatori della Serie B. A breve arriveranno in via ufficiale anche Calabro a Carpi, Giunti a Perugia e Pochesci a Terni. Allenatori da annunciare, appunto, ma per i quali sembrano esserci pochi dubbi, perché le proprietà hanno chiarito le proprie intenzioni senza lasciare spazio a dubbi. Resta un altro dubbio, per ora minimo: le tentazioni di Filippo Inzaghi, corteggiato dall'Albania, ma che non ha messo in allarme il Venezia. Completato il ballo degli allenatori, è pronto il ballo del mercato. Si parte, ovvio, dagli attaccanti, con i vari Coda, Donnnarumma, Dionisi, Mokulu e compagnia cantante, pronti a muoversi. Prima le punte, poi tutti quanti: con ciascun allenatore al suo posto, parte la caccia alla favorita. A guardarla, la Serie B 2016/2017 promette la più bella da anni: Bari, Foggia, Palermo, Cremonese, Venezia, Parma, Pescara e via dicendo. È il ritorno delle grandi piazze, ma ne saliranno solo tre.