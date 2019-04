© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’attaccante David Okereke sarà il grande ex della sfida fra Cosenza e Spezia. Il nigeriano infatti nella seconda parte della scorsa stagione ha contribuito alla promozione dei calabresi, mentre in questa stagione è esploso coi liguri attirando l’interesse di mezza Europa. “Sono felice di tornare nella città in cui sono rinato e dove mi hanno sempre fatto sentire a casa, però adesso devo rispettare la maglia che indosso e ce la metterò tutta per dare il meglio. Voglio vincere con lo Spezia. - spiega Okereke dalle colonne de Il Secolo XIX - Sono contento di essere alla soglia dei dieci gol, ma non ho un obiettivo preciso voglio solo migliorare restando concentrato sulle sfide che ci attendono. Dobbiamo stare attenti a tutto il Cosenza senza perdere di vista Tutino e Baez”.