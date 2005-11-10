10 gol e 5 assist in in 11 presenze per Gift Orban in Super Lig turca: l'ex attaccante del Verona si è decisamente rilanciato dopo il finale amaro dell'avventura con il club gialloblu. In estate non è stato riscattato dall'Hellas ed ha fatto ritorno solo momentaneo all'Hoffenheim, proprietario del suo cartellino, che lo ha poi ceduto all'Amed SK in prestito con obbligo di riscatto condizionato.

Orban segna più di Salah, Vlahovic e Osimhen

Club neopromosso in Turchia l'Amed è, anche grazie ai gol di Orban, la sorpresa del campionato: terzo in classifica a sole cinque lunghezze dalla vetta occupata dal Galatasaray. E Orban è il capocannoniere della Super Lig: ha un gol in più di Mo Salah, Dusan Vlahovic e Victor Osimhen, tutti fermi a quota 9 reti.

Quando il riscatto e le cifre

L'Amed non ha dubbi sul fatto che riscatterà Orban a fine anno. Al di là della decisione da parte del club, è prevista una clausola sul suo contratto: al raggiungimento di 10 reti e 20 presenze, la squadra turca verserà circa 3 milioni di euro nelle casse dell'Hoffenheim. Ai 10 gol ci è già arrivato, mancano dunque 9 apparizioni per far scattare la clausola.

Ritorno in Italia complicato per Orban a gennaio

Ma Gift Orban può tornare in Italia a gennaio? Al momento sembra impossibile sia per la formula con la quale si è legato all'Amed, che per le cifre che percepisce in Turchia in termini di stipendio. Qualche squadra aveva pensato a lui dopo l'addio al Verona, ma almeno fino a fine anno Orban dovrebbe rimanere dov'è.