Otto gare per la A. L'Hellas e il finale di stagione da urlo

Sono otto le giornate che dividono l'Hellas Verona dal finale di stagione. In palio per la formazione di Fabio Grosso c'è la promozione diretta in Serie A, oggi distante appena quattro punti.

Calendario alla mano, però, per gli scaligeri la strada è tutt'altro che in discesa. Nelle prossime giornate, infatti, Pazzini&C. dovranno affrontare un vero e proprio "inferno" lastricato di squadre ancora pienamente in lotta per i loro obiettivi.

Iniziando dal turno infrasettimanale che vedrà il Verona ospitare il Brescia prima in classifica come primo di ben quattro scontri diretti d'alta classifica contro le Rondinelle e poi Palermo, Benevento e Pescara inframezzate dal turno di riposo alla 33^ giornata.

Un cammino, dunque, tutt'altro che semplice. Finisce qui? No. Perché nelle ultime tre giornate ecco Livorno e Foggia in lotta per mantenere la categoria e un Cittadella ancora in corsa per la qualificazione playoff.

Otto giornate fra l'Hellas e il traguardo della Serie A. Una peggio dell'altra.