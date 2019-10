Otto minuti di lucida follia: quel che basta al Cittadella. E a Proia

© foto di Diego Fornero/Torinogranata.it

Otto minuti: quelli che sono bastati al Cittadella per mettere in cascina altri punti e risalire la classifica dopo un avvio difficile. Classifica che ora recita 16 punti, e un settimo posto che vale quei playoff di cui i veneti sono ormai habitué, e che ha rimesso in sesto tutto l'ambiente. Ultima vittima sacrificale, il Livorno, che arrivava al "Tombolato" con un solo gol segnato in trasferta, un penultimo posto in classifica, due sole vittorie nel torneo ma con la grande carica data da uno di questi due successi, quello di sabato nel derby contro il Pisa.

Ma il Cittadella è stato più forte anche dell'entusiasmo labronico.

Una gara in divenire - Diverse assenze dall'una e dall'altra parte, ma nel complesso un primo tempo ben giocato da entrambe le squadre, con ritmi gradevoli anche se non eccessive emozioni: la sensazione che possa essere un episodio a sbloccare il tutto si ha da subito, ma i primi 45' scorrono tranquilli. Più vivace la ripresa, con Zima, il numero uno livornese, protagonista, ma con anche buone palle gol per gli ospiti, che sprecano. Il Cittadella alza allora i ritmi e gestisce le operazioni, ma per la svolta serve Federico Proia. Che vive una serata particolare.

Tutto in otto minuti - Subentrato al 72' a posto di Branca, dopo 5' dal suo ingresso in campo, Proia rimedia un primo giallo, che finisce nel dimenticatoio due minuti dopo, quando trova la rete che sblocca il match: stacco imperioso per insaccare il calcio d'angolo di Benedetti. Ma il dimenticatoio si fa immediatamente sentire: il classe '96, preso dall'emozione, esulta togliendosi la maglia, e all'80' rimedia il secondo giallo, che vale l'espulsione. Cittadella in 10 fino alla fine, ma quel gol vale tre punti. E allora va bene così.

Tutto è bene quel che finisce bene - A metterci una pezza, sul livornese Braken, è Paleari, che proprio nel finale dice "no" all'avversario e mette il definitivo sigillo sui tre punti. Festeggia comunque Proia, al suo primo gol stagionale: la gioia è stata più grande della delusione.