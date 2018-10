Pace fatta fra la B e Gravina. Il futuro del torneo è a 20 squadre

Quella di ieri durante l'assemblea di Serie B può essere considerata come la firma della pace fra la serie cadetta e Gabriele Gravina, presidente dimissionario della Lega Pro, ma soprattutto candidato unico alla presidenza della FIGC. Come riporta Tuttosport oggi Gravina ha infatti assicurato ai club di B che la seconda serie italiana rimarrà a 20 squadre. Rimane da capire con quale meccanismo: "una retrocessione in meno dalla B - si legge - o una promozione in più dalla C. Oppure, possibile soluzione di compromesso, uno spareggio tra le sconfitte del playout di B e della finale di C". Gravina, a tal proposito, ha chiesto alla Lega di B di presentare una proposta nel prossimo Consiglio Federale.