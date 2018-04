Pachonik: "Il Carpi ha esercitato l'opzione per rinnovo biennale"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Conferenza stampa in casa Carpi con protagonista Tobias Pachonik, laterale difensivo della formazione di Antonio Calabro: “Il nostro obiettivo è cercare di vincere contro l’Avellino e poi penseremo, una alla volta, alle prossime avversarie. Non vinciamo da diverse partite e sicuramente quella con l’Avellino per noi sarà una partita importante, è ora di tornare alla vittoria. Con il Parma abbiamo fatto una buona partita, ma abbiamo pagato alcuni dettagli. Entrambi i gol subiti sono arrivati quando stavamo giocando bene, il secondo a inizio ripresa è stato pesante. Abbiamo provato a pareggiare fino alla fine, ma non ci siamo riusciti. La sfida con Di Gaudio? E’ sicuramente uno dei giocatori più difficili da marcare del campionato, è velocissimo col pallone tra i piedi. Il mio futuro? Il club ha esercitato l’opzione per il rinnovo biennale del mio contratto e io qui sono felice, posso migliorare tanto e imparare ancora molto. Dell’interesse di altre squadre so poco, il mio agente non mi ha detto nulla e io non voglio distrarmi, preferisco restare concentrato sul Carpi e sul campionato. Sicuramente queste voci mi rendono orgoglioso, però ora sono focalizzato solo sul Carpi”.