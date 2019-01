Padova, a centrocampo può arrivare Carraro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista Marco Carraro, classe ‘98, si appresta a salutare il Foggia dove non ha trovato grande spazio né con Grassadonia né con Padalino. Sul calciatore di proprietà dell’Atalanta si sarebbero mossi due club veneti di Serie B come Padova e Venezia. Secondo Padovagoal.it sarebbero proprio i biancoscudati in vantaggio per prelevarlo in prestito anche se la trattativa è appena all’inizio e potrebbero arrivare novità nei prossimi giorni.