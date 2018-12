© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Nella mattinata di ieri all’Euganeo i giocatori del Padova sono stati a rapporto all’interno dello spogliatoio con il presidente biancoscudato Roberto Bonetto che ha chiesto più impegno e spirito di sacrificio. Il tecnico Claudio Foscarini ha invece ribadito di non aver mai pensato di dimettersi. Lo riporta Padovagoal.it spiegando che la società ha deciso per il silenzio stampa a tempo indeterminato della squadra e guarda ora con attenzione a gennaio quando saranno almeno tre gli innesti per puntare alla salvezza.