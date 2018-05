© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il Padova e Giampiero Pinzi ancora insieme, per un altro anno. Sky Sport fa sapere che è stato trovato l'accordo per il rinnovo annuale del centrocampista classe '81: un elemento di esperienza ed importante uomo spogliatoio da cui il Padova intente ripartire anche per l'avventura in Serie B della prossima stagione.