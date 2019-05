Padova, ag. Baraye: "Futuro? Parleremo col Parma. Bari? Grande piazza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo sei mesi a Padova Yves Baraye, esterno d'attacco senegalese, tornerà a Parma per fine prestito. Ospite delle pagine di TuttoBari.com Gabriele Savino, agente del calciatore, ha parlato del futuro del suo assistito e delle voci che lo legano ai club pugliese fresco di promozione in Serie C: "Dobbiamo prima parlare con il Parma, che si è salvato nelle ultime settimane. Dobbiamo capire le intenzioni della società. Il ragazzo è appena rientrato dal prestito al Padova. Intenzioni? In Italia vorremmo rimanere in B o all'estero in base alle richieste e alle valutazioni del caso. Bari è una grande piazza e merita rispetto ma si guarda anche la categoria. Ha già fatto la C da protagonista, nel corso della tripla promozione dalla D alla A con gli emiliani".