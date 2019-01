Padova, ag. Mbakogu: "Quando sta bene può fare la differenza"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Esordio con doppietta per Jerry Mbakogu a Padova nel sentito derby contro l'Hellas Verona. Sull'avventura al club patavino dell'ex Carpi si è espresso l'agente dell'attaccante Stefano Castagna attraverso le colonne de Il Gazzettino: "Ho parlato con Jerry dopo il derby con il Verona, è tranquillo. Se sta bene fisicamente, è il giocatore più forte in serie B. A Padova è molto stimolato, non dico che farà due gol a partita, anche se è nelle sue possibilità. Dopo l’intervento di pulizia al ginocchio è stato fermo negli ultimi mesi, durante i quali però ha lavorato tanto: del resto non disputi una partita del genere se non hai lavorato in precedenza. È chiaro che gli manca il ritmo partita, ma sta bene e domenica si è visto. Deve continuare così. Il mister è bravo e la società ha compiuto degli sforzi sul mercato. La squadra è forte e lì Jerry può togliersi delle belle soddisfazioni. Se sta bene, può fare la differenza. Purtroppo nel suo ultimo anno al Carpi non è riuscito a incidere proprio perché non era al meglio, ed è per questo motivo che in estate abbiamo voluto fare le cose usando la testa, senza legarci a una squadra per mettere a posto quel problema. Poi c’è stata la chiamata del Padova, e posso assicurare che mi ha chiamato la maggiore parte delle formazioni cadette, ma Jerry voleva solo i biancoscudati. Si è preso questo impegno sino al termine della stagione, poi ci siederemo con la società. Se è a posto fisicamente un giocatore come lui è devastante. Padova è casa sua, il suo sogno era tornare e fare gol, e si sta avverando".