Padova, ag. Pinzi: "Accordo? Ci siamo dati dieci giorni di tempo"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Giampiero Pinzi e il Padova, una storia che potrebbe non continuare. L'agente dell'esperto centrocampista, Danilo Caravello, analizza la situazione al Mattino di Padova: "Stiamo lavorando per trovare un accordo. Ci siamo dati dieci giorni di tempo, anche perché poi diventa tardi. Contiamo in un modo o nell’altro di trovare la quadra e continuare il percorso con il Padova. È quello che vuole fortemente Pinzi perché si è trovato molto bene in biancoscudato".