Padova, anche per le uscite si prova a chiudere entro il 17 agosto

Giacomo Bindi

Intenso lavoro del Padova, non solo perché si è entrati nella tre giorni conclusiva del calciomercato di Serie B, ma anche perché la società vorrebbe chiudere comunque entro questa settimana le operazioni in uscita verso la Serie C, anche se il mercato della terza serie chiuderà i battenti il 25 agosto.

Come riferisce Il Mattino di Padova, i giocatori in uscita sono il portiere Giacomo Bindi, che dovrebbe firmare a breve con il Pordenone, Roberto Candido, Matteo Chinellato e Caio De Cenco, bomber richiestissimo in C ma probabilmente destinato al SudTirol. Chinellato sta invece aspettando scelte da parte della Sambenedettese, mentre più scelta può averla Candido, ambito da Rimini e Renate: giornate clou.