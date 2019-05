© foto di Andrea Rosito

Quella che si è appena conclusa per il Padova è un’annata da dimenticare, la peggiore nei 109 anni di storia del club biancoscudato come sottolinea Il Mattino di Padova in edicola. Mai infatti il club veneto aveva chiuso una stagione con così poche vittorie: solo cinque in 36 gare giocate. Solo nell’ultima stagione di Serie A, 1995-96 un’epoca fa, la media punti fu inferiore(0,70 in Serie A contro gli attuali 0,86) anche se allora le vittorie furono ben sette.