Padova, attesa per oggi la firma di Schiavone

Nella giornata di oggi dovrebbe arrivare la fumata bianca fra il Padova e il centrocampista Andrea Schiavone, in uscita dal Cesena e cercato anche dal Livorno che ha provato un rilancio in extremis. Il calciatore e la dirigenza patavina nella serata di ieri hanno infatti trovato l'intesa e oggi, come riporta il Corriere del Veneto, potrebbe arrivare la firma del centrocampista.