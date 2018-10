Padova, avanti con Bisoli. Almeno fino al derby

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Dopo una notte e una mattinata di riflessione il Padova ha deciso di andare avanti con Pierpaolo Bisoli nonostante il momento negativo della squadra (otto gare senza vittorie). Il presidente biancoscudato Roberto Bonetto, come riporta Padovagoal.it, ha infatti deciso di dare un'altra chance nel derby contro il Cittadella in programma nel week end. Un'ultima spiaggia per il tecnico bolognese di salvare la propria panchina e risollevare la squadra neopromossa in cadetteria.