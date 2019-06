Padova, avanza Mandorlini per la panchina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con l’arrivo di Sean Sogliano, manca solo l’ufficialità, come direttore sportivo del Padova in casa biancoscudata si stringono i tempi anche per l’allenatore da cui ripartire con le quotazioni di Andrea Mandorlini in rialzo su quelle di Mauro Zironelli. Il primo ha costi più alti rispetto al secondo, ma ricomporrebbe con Sogliano una coppia già collaudata con successo a Verona.