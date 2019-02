© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le dichiarazioni di Yves Baraye dopo il ko di Pescara che lascia il Padova da solo all’ultimo posto in classifica: “Mi sento meglio a livello fisico, era da tanto che non giocavo una partita dall’inizio e purtroppo non è andata bene. Dobbiamo pensare che martedì abbiamo subito la possibilità di rimediare nonostante la difficoltà della partita, ma dobbiamo provarci. Oggi abbiamo avuto tante occasioni da gol ma non le abbiamo sfruttate, non ci gira bene ma dobbiamo essere più cattivi e stare nel contempo più tranquilli. I rigori? Non voglio parlare dell’arbitro e degli episodi, non serve… Dobbiamo pensare solo a noi ed essere fiduciosi. Dobbiamo andare in guerra, solo i deboli non lo fanno mentre noi abbiamo le caratteristiche adatte per andarci. Prima o poi girerà anche per noi…”, riporta Padovagoal.it.