Padova, Belingheri: "Nelle ultime tre gare l'impegno non è bastato"

© foto di Marco Rossi/TuttoCesena.it

Luca Belingheri ha parlato in vista del match Padova-Pescara: “Cosa non ha funzionato? Non lo sappiamo, sappiamo solo che la B è un campionato difficile da giocare al massimo. Le prime due abbiamo fatto il risultato, evidentemente nelle ultime tre il nostro impegno non è bastato. Qualcosa da rivedere? Quando vinci passa tutto in secondo piano, dobbiamo scordarci la scorsa stagione, importante ora è fare punti per rimanere in categoria, servono punti anche per la tranquillità. Foggia? Non mi piace dare voti, tutti dobbiamo dare il nostro contributo. Il Mister sottolinea di non sedersi sulle prime due gare, ma i giovani nostri sono bravi. C’è bisogno di tempo, ma sicuramente hanno fatto vedere che sono giovani importanti e di prospettiva che possono fare bene. Il modulo? Ci penserà il mister, noi dobbiamo solo farci trovare pronti. Pillon? L’ho avuto solo una settimana a Livorno, ma ci ho giocato molto spesso da avversario, il Pescara verrà da noi agguerrito. Anche la scorsa stagione non segnavano gli attaccanti all’inizio, l’importante è che il Padova vinca, poi chi segna non è un problema”, riporta il sito ufficiale del Padova.