Padova, Belingheri: "Non cerchiamo scuse, abbiamo sbagliato troppo"

© foto di Marco Rossi/TuttoCesena.it

Dopo la sconfitta subita in casa contro il Carpi, il centrocampista del Padova Luca Belingheri Luca Belingheri ai microfoni della tv del club ha detto: “Non cerchiamo scuse, sapevamo di trovare una squadra rognosa ma non siamo stati concreti in area, e ci dispiace non aver dato continuità alla vittoria di Ascoli. Era difficile imbucarli, dispiace perché era una partita importante e non siamo riusciti a portare a casa punti. Abbiamo sbagliato anche qualche passaggio di troppo… Avevo sempre Concas attaccato, ho cercato di fare del mio meglio ma non è bastato”.