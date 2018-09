Padova, Bisoli: "Abbiamo fatto 80 minuti di calcio importante"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Dopo il successo contro il Venezia, il tecnico del Padova Pierpaolo Bisoli ha analizzato in sala stampa: "Quattro punti in due derby sono tanti! Anche oggi abbiamo fatto 80 minuti di calcio importante soffrendo nel migliore dei modi negli altri 15 minuti. Sono soddisfatto, giocando così i risultati vengono! Forse l’1-0 ci sta anche stretto - sottolinea Padovagoal.it -. Oggi credo che il pubblico si sia divertito! Ravanelli? Se hai Clemenza che batte le punizioni così e vai con cattiveria il gol può sempre venire. Ho un gruppo che ha voglia di migliorarsi ogni giorno e che sta facendo capire che vuole restare in questa serie recitando un ruolo da protagonista! Oggi non abbiamo mai sofferto, e tutto ciò mi dà grande sicurezza per il prosieguo del campionato. Siamo ancor più solidi dell’anno scorso pur essendo stati la miglior difesa di tutta la serie C. L’aggressività e il pressing alto ci consentono di mettere in difficoltà tutte le squadre. Cappelletti? Due mediani come lui e Pulzetti non li vedevo da un bel po’".