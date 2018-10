Padova, Bisoli: "Abbiamo ritrovato lo spirito battagliero"

© foto di Federico De Luca

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Perugia, il tecnico del Padova Pierpaolo Bisoli ha parlato così del pari contro lo Spezia e della prossima sfida: “Abbiamo ritrovato il nostro spirito e abbiamo ottenuto un punto importante contro una squadra che punta ad altri traguardi, abbiamo ritrovato il nostro spirito battagliero e ora è importante che tutto l'ambiente remi compatto nella stessa direzione. Serena? Se avesse 10-15 centimetri in più giocherebbe in qualsiasi squadra di Serie B e potrebbe essere riproposto come mezzala con Della Rocca davanti alla difesa. La difesa non si tocca, vedrò di cambiare qualcosa sugli esterni che abbiamo bisogno di spinta. - continua Bisoli come si legge sul sito del club patavino – Il Perugia ha un punto più di noi in classifica e troveremo un ambiente caldo. Con la piazza mi sono lasciato bene anche se alcune dichiarazioni sono state travisate. A Perugia siamo arrivati noni, ieri mi ha scritto Del Prete che era capitano di quella squadra e ci siamo raccontati quello che abbiamo fatto”.