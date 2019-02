Padova, Bisoli: "Adesso dobbiamo vincere contro il Foggia"

Fonte: padovagoal.it

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il tecnico del Padova Pierpaolo Bisoli è intervenuto in sala stampa dopo il pari a reti bianche dei biancoscudati sul campo della Cremonese: "Abbiamo sofferto venti minuti, perché non riuscivamo a tenere più palla. E se poi non ci danno certi rigori… Zero gol subiti? È merito del lavoro settimanale, con la tenacia e la giusta concentrazione si può fare tutto. Capello? È stato il nostro grimaldello, e può diventare un giocatore importante in quel ruolo. Io sono molto contento, ho visto l’atteggiamento giusto per risalire la china. Il gol in fuorigioco? Era oltre la difesa, l’ho rivisto. Ora dobbiamo vincere col Foggia, è doppiamente importante. Mbakogu? È indietro fisicamente, lui ci sta mettendo molta intensità e voglia ma dobbiamo aspettarlo".