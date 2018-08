Padova, Bisoli: "Col Porto Tolle amichevole utile in preparazione del Verona"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il centrocampista del Padova Davide Mercandella ha così parlato al termine della sfida amichevole col Delta Porto Tolle: "E’ stata un’amichevole utile, per prepararci al meglio per la partita di domenica col Verona. Poi le gambe sono quelle che sono, ma abbiamo cercato di mettere in campo quanto provato in settimana col mister. Personalmente oltre al gol sono contento perché sto anche bene, anche se potevamo un po’ meglio - riporta Trivenetogoal.it -. Il mio ruolo? Oggi ho fatto la seconda punta e posso fare anche il trequartista. Il quinto di centrocampo? C’è da lavorare ma come dice il mister posso farlo, e se c’è bisogno ovviamente sono a totale disposizione della squadra. Che Padova vedo? Il gruppo bene o male è quello dell’anno scorso, dei nuovi conosco anche Clemenza perché ci ho giocato contro molte volte da piccolo quando lui giocava nel Vicentino… Sono contento che sia arrivato perché è davvero forte! Siamo in tanti, ma anche le partite sono tante quindi ci sarà bisogno di tutti. La serie B non la conosco, mi è sempre stato detto che è difficile e alla partenza ci sono tante squadre forti. Ma noi possiamo fare un buon campionato ed essere una sorta di rivelazione! Giochiamo sempre per vincere, ma non dimentichiamoci che il primo obiettivo è quello di salvarsi il prima possibile… I derby con Hellas Verona e Venezia nelle prime due giornate? Sicuramente sono due partite bellissime da giocare, e spero di fare sei punti ovviamente! Il Verona è una squadra costruita per vincere il campionato, ma ogni partita fa storia a sé… E poi i derby vanno vinti, quindi andremo lì per vincere!".