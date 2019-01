Padova, Bisoli: "Concederò 60 minuti ai nuovi arrivati”

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il tecnico del Padova Pierpaolo Bisoli ha presentato la sfida amichevole contro l’Udinese: “Sono molto contento, si è lavorato bene e ho visto una grande disponibilità. Questo dev’essere lo spirito se vogliamo salvarci. Quelli che sono arrivati ci hanno dato fisicità e personalità, dobbiamo aspettarli e avere pazienza che ritrovino la condizione. Sono tutti disponibili, c’è chi è più avanti e chi è più indietro. 60 minuti glieli concederò ai nuovi arrivati, magari non tutti insieme. Minelli sta bene e l’ho visto molto bene. Dobbiamo avere compattezza, se c’è un compagno in difficoltà dobbiamo aiutarlo. Domani saremo in difficoltà contro una squadra di Serie A, ma dovremo saper soffrire. La formazione? Ancora ho dei dubbi anche se è un’amichevole. Per noi domani è come se fosse una partita di campionato. Mbakogu si è allenato da solo, ovviamente gli manca brillantezza, dobbiamo saperlo aspettare. Morganella è il classico giocatore su cui puntare a occhi chiusi, sono quei giocatori che aiutano la squadra a raggiungere risultati. Gli manca condizione, ma sono sicuro che per noi sarà un acquisto importantissimo. Contessa ha chiesto di non allenarsi, è in uscita e penso che ci saranno presto novità”, ha concluso.