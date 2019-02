Padova, Bisoli: "Dobbiamo ritrovare la cattiveria vista contro l'Hellas"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il tecnico del Padova Pierpaolo Bisoli ha parlato in vista della sfida contro il Brescia partendo dalle condizioni della squadra: “Mbakogu c’è e giocherà dal primo minuto, Lollo invece ancora non è a posto, ma potrei portarlo in panchina per aiutarci magari nell’ultimo quarto d’ora. Anche Pulzetti non sta bene e andrà valutato e Calvano non ci sarà. - continua Bisoli come riporta Padovagoal.it - Contro il Brescia ci attende una battaglia e noi dovremo vendere cara la pelle, dobbiamo ritrovare la cattiveria che abbiamo avuto col Verona, serve qualcosa di più rispetto alle ultime gare. Sul piano della prestazione non posso rimproverare nulla alla squadra, abbiamo rivisto l’azione del gol che non abbiamo fatto quello che dovevamo, sul rigore che non c’è ci abbiamo messo qualcosa di nostro. Se vedo qualcuno rassegnato con me va a casa, sento Di Carlo e Baroni che dicono che giocare da ultimi non è facile, lo dico anche io. Domenica sera ho fatto uno sfogo con il direttore in cui ho detto che ognuno deve mettere in gioco la propria poltroncina. Mio figlio Dimitri? Non ho mai vinto, chissà che qualcuno ci metta una mano dall’alto”.