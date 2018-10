Padova, Bisoli: "Format Serie B? Stiamo facendo ridere il mondo"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Dal sito ufficiale del Padova arrivano alcune delle dichiarazioni di Pierpaolo Bisoli, tecnico dei biancoscudati, alla vigilia del match contro lo Spezia in programma domani all'Euganeo: Veniamo da una buona prestazione a Crotone, ma ora è tempo di portare a casa i tre punti! Clemenza? Torna a disposizione ma parte dalla panchina, perché ha perso qualche chilo nelle ultime due settimane a causa dell’influenza e poi abbiamo tre partite in otto giorni. Madonna? Ha avuto una ricaduta dell’infortunio. Sarno? Ne avrà ancora per una settimana. Ora dobbiamo dare qualcosa in più, a partire dal sottoscritto. Non è una crisi, ma un periodo particolare… Non facciamo la caccia alle streghe! Domani la difesa a 3 sarà composta da Ravanelli, Capelli e Trevisan mentre come regista Serena è favorito su Pinzi che potrà invece entrare a gara in corso. Il caos della serie B? Io devo pensare al campo, ma stiamo facendo ridere il mondo perché non sappiamo se giocheremo a 22, se sospenderanno il campo fino a marzo, se le società dovranno poi chiedere un rimborso… Stiamo dando una brutta immagine, qui c’è gente che ci mette passione! Ho letto su un giornale che la luna di miele tra il Padova e il sottoscritto sarebbe finita, e invece io ci do dentro ancora di più e non mollo!